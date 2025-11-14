Új, a tervek szerint rendszeresen jelentkező podcastműsort indít a Nacionalista Zóna. Az első adást közönség előtt veszik fel november 15-én, melynek résztvevői azonosak a korábban a Magyar Jelen felületén futó, és ott 21 részt megélő Bunker alapcsapatával.
Mint a Telegramon írják, a Nacionalista Zóna podcast keretei közt új tematikus beszélgetéssorozat indul, mely elsősorban politikai és közéleti kérdéseket hivatott boncolgatni. A Légió Hungária szervezésében november 15-én egy összeszokott csapat elemzi majd a fontosabb híreket, „természetesen széljobbról előzve a lagymatag megmondóemberek parttalan okoskodásait” – írták a bejegyzésben.
A beszélgetésben részt vesz Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője, Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Lipták Tamás újságíró, valamint Lantos János, a Mi Hazánk politikusa.
A felvételre regisztrálni és további információkhoz jutni az eseménnyel kapcsolatban az info@legiohungaria.org e-mail címen lehet.
Beharangozó videó: