Két román nagyon nem akarta lekésni a gépét Kölnben

Két utas nem nyugodott bele, hogy lekésték a gépüket a kölni repülőtéren, ezért a kifutópályára rohantak, ezzel viszont csak még nagyobb bajba keverték magukat – írja a Blick nyomán a Telex.

A 28 és a 47 éves román állampolgárságú utas betörte a vészkijárat üvegét, hogy kijuthasson a felszállófélben lévő Airbus A321 típusú géphez, ami már a hajtóműveit is bekapcsolta.

A Kölnből Bukarestbe tartó járatot a Wizz Air üzemeltette, és már felszállásra készült, amikor a két utas integetve rohanni kezdett a kifutón, így próbáltak jelezni a pilótának, hogy várja meg őket az indulással. Két reptéri dolgozó hamar utánuk sietett, és átadták őket a rendőrségnek.

A két férfi ellen feljelentést tettek, az eset vizsgálata még folyamatban van.