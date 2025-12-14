Extra :: 2025. december 14. 18:05 ::

Indokolatlan LEGO-készlet - Heti progresszió (CCCXIII. rész)

Advent harmadik vasárnapján is jelentkezik a Heti progresszió, melyben olvasói küldeményekből válogatva merülhetünk bele a „feltartóztathatatlan haladás” sötét berkeibe.

Ne is szaporítsuk tovább a szót, essünk hát neki!

3. Olvasónk nemrég járt Lengyelországban, az alábbi kép is onnan származik, egészen pontosan egy Jysk áruházból.

A „Jessika” névre keresztelt pamut párnahuzat nem éppen emlékeztet a karácsonyra, a hanukára viszont annál inkább. Bizonyára sok lengyel „kitörő örömmel” fogadta a terméket.



Valahol nem szóltak, hogy Lengyelországban karácsony van

Magyarországon nem tudom, elérhető-e „Jessika” (az olvasóink talán segítenek a válaszadásban), tehát aki hanukia, Dávid-csillag, vörös csillag (!), illetve egyéb nyalánkságok között akarja nyugodt álomra hajtani a fejét, lehet, hogy Lengyelországig kell majd utaznia.

2. A nem éppen feminin filmszerepeiről ismert Dwayne Johnson lánya, Simone Johnson nem az ellenkező nem iránt érdeklődik , ezt pedig Instagram-fiókja is bizonyítja, ahol nemrég lett hivatalos a kapcsolata a „barátnőjével”, Tatyanna Dumas birkózóval.

Tehát „hatalmas a boldogság” a Johnson-családban, miután legidősebb, 24 éves lánya a szintén WWE-birkózó Tatyannával mutatkozott egy fotón, illetve egy videón, ahol együtt utaznak és vacsoráznak.

„Ess szerelembe újra és újra” – fűzte hozzá a videóhoz Tityanna Dumas.

Dwayne Johnson lánya már éve óta elhatározta, hogy apja nyomdokaiba lép, már ami a pankrációt illeti, az ehhez szükséges profi edzéseket 2020-ban kezdte el, két évvel később pedig már debütált is a televízióban. „Barátnője”, Tatyanna korábban profi kosaras volt, idén csatlakozott a WWE csapatához.

„Először is, nagy megtiszteltetés, hogy a lányom a nyomdokaimba akar lépni, de ami még fontosabb, hogy ez bár klisének hangzik, de ő valójában saját utat akar teremteni és járni, ami nagyon fontos. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá” – vélekedett lányáról Dwayne Johnson egy korábbi nyilatkozatában. Ám azt nem tudni, ebbe beleértette-e gyermeke szexuális orientációját is.

1. Olvasónk karácsonyi ajándékot keresett a REGIO JÁTÉK honlapján, és az ország legnagyobb játékbolt hálózatán is látszik, a kormány mennyire „megvédi” a gyermekeket.

Az Egyik LEGO-készlet ugyanis a Meleg szemmel (angolul Queer Eye) című amerikai Netflix-valóságshow-t idézi meg, a „Csodaötös” tagjait (a show tanácsadóit jelöli), atlantai lakását lehet felépíteni benne.

A Queer Eye természetesen erősen kötődik a különböző „elnyomott” kisebbségekhez, például az LMBTQ-közösséghez, az egyes részekben a tanácsadók egy hétig próbálnak „szakértelmükkel javítani” az adott delikvens élethelyzetén.

Nem ez az első, és nem is az utolsó műsor a Nyugaton, mely az LMBTQ-lobbit népszerűsíti, de ez a Magyarországon jobbára (és szerencsére) teljesen ismeretlen sorozat egész egyszerűen érthetetlen, hogy miért kapott önálló LEGO-szettet. Még Nyugaton is rezegne a léc, mert nyilvánvalóan nem egy óriási Netflix-húzócímről beszélünk, idehaza pedig végképp indokolatlan ennek a gusztustalan kollekciónak a létezése.



Magyarország, mint célközönség... (forrás: regiojatek.hu)

Nem tudom, kinek a legkellemetlenebb ez az egész. A kormányunk „gyermekvédelmi” propagandájának, a LEGO-nak, hogy ilyen készlettel járatják le a világhírű céget, a REGIO JÁTÉKNAK, hogy ilyet forgalmaznak, vagy olvasónknak, hogy belebotlott ebbe.

Mindenesetre, ha másra nem is jó a Queer Eye-készlet, egyre biztos: bérelt helye lett a Heti progresszió rovatban.

Köszönöm szépen olvasóink fokozott aktivitását az ünnepi időszakban is, tartsák meg a jó szokásukat és írjanak a hetiprogresszio@kuruc.info e-mail-címre.

Jövő héten pedig ismét érkezem az aktuális újdonságokkal!

