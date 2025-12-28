Extra :: 2025. december 28. 16:58 ::

Follow the Rainbow - Heti progresszió (CCCXV. rész)

A 2025-ös esztendő utolsó Heti progressziójára invitálom most a kedves olvasót. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikerült alámerülnünk a legmélyebb progresszív mélységbe, nagy szavak helyett pedig csak ennyit mondanék: jövőre, azaz egy hét múlva töretlenül folytatjuk tovább a 2019 októbere óta (!) futó rovatot.

És akkor jöjjön hát 2025 utolsó három „díjazottja”!

3. Újabb átverés szagú „randireklámot” (vagy valami ilyesmit…) ismerhetünk meg olvasónknak köszönhetően,, és habár itt a b@szás kendőzetlen megnevezése elmarad, nem úgy, mint a múltkorinál , itt is rögtön a tárgyra térnek a hirdetők.

A Date Finder oldalán – elmondásuk szerint – annyi a nő, hogy a férfiaknak rögtön ingyenes a regisztráció, sőt, „bankkártyára sincs szükség”, így a hülyének is megéri.



Bizonyára "tele van az oldal nőkkel"

Az igazság az, hogy igazából csak nekik, lévén egy újabb ordas nagy kamuról van szó. Ezt bezzeg engedi hirdetni a Facebook a „politikailag nem korrekt” hirdetésekkel szemben.

2. Én némiképp máshogy dolgoztam fel a látottakat, mint a kényelmetlenül lelkes riporter hölgy, de tény, hogy nem minden nap találkozik az ember olyan „családdal”, ahol lányt és anyukát ugyanaz az illető termékenyítette meg – főleg, hogy egy négerről és két fehér nőről beszélünk.

A bájcsevejt nem részletezném, teljesen érdektelen (arról társalognak, hogy mi a neve gyerekeknek, illetve honnan jött az „inspiráció” a neveket illetően), de abban nyilván egyetértenek az olvasók, hogy ez a multikulti agymosás egyik legszélsőségesebb manifesztációja több szempontból is.

A mára már mondhatni „szokásos” felálláson túl (fekete férfi, fehér nő) még taszítanak egy jó nagyot a hagyományos, konzervatív családmodellen is, két legyet ütve ezzel egy csapásra.

A fehér riporternek meg még tetszik is…

1. Ha valaki azt hitte, hogy a 2025-ös év utolsó Heti progresszióját LMBTQ-lobbi nélkül hagyjuk, az súlyosan téved.

Az itt látható képet kedves olvasónk küldte be a CitizenGo Facebook-oldaláról. Noha Magyarországon még nincsen „buzi Spar” (ami késik, nem múlik), nem is nagyon szeretném megtudni, mi várja ott a vásárlót, amennyiben „követi a szivárványt”.



Ott biztosan máshogyan forró a kenyér...

Most pedig azt hiszem, tényleg nem maradt más hátra, mint a búcsú ettől az évtől, kedves olvasóinknak köszönöm az egész éves aktív részvételt a rovatban, mely jó szokást tartson meg mindenki 2026-ban is, melyhez segítséget nyújt a hetiprogresszio@kuruc.info

Egy hét múlva pedig érkezünk az év első részével!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info