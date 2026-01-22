Extra, Háború :: 2026. január 22. 09:47 ::

Ha fáztok, dugjatok fel egy vibrátort! - tanácsolja Kuleba menyasszonya Kijev lakosságának

Dmitrij Kuleba volt ukrán külügyminiszter menyasszonya vibrátorok használatát ajánlja a fűtés nélkül maradt kijevi lakosság számára - írja az EurAsia Daily.



Szvitlana Paveletszkaja

Szvitlana Paveletszkaja, a volt külügyér jegyese egy szexbolt tulajdonosa. Paveletszkaja arról nyilatkozott, hogy üzletében kaphatók olyan szexuális segédeszközök, amelyek szabályozzák a hőmérsékletet, és akár 38 Celsius fokra is felmelegítik az emberi testet. "Ha nincs fűtés, akkor vibrátorokat is fel lehet tenni. Nem csak a hangulatot, de a meleget is lehet vele biztosítani"- nyilatkozta.

Pár nappal korábban Kuleba is furcsa tanácsokat adott a didergő lakosságnak. Szerinte a fűtés és villany nélküli napokban Kijev lakosságának éttermekbe és kávézókba kellene járnia. A volt külügyminiszter szerint így lehetne a vállalkozásokat segíteni, mert most ők vannak a legnehezebb helyzetben.

„Kérlek, ma ne otthon igyál kávét, hanem egy kávézóban, ebédelj egy étteremben, vagy vegyél finomságokat egy kioszknál, menj el a piacra, menj el a fodrászhoz, vegyél valamit egy kisboltban, vagy legalább rendelj online!” – írta Kuleba a közösségi médiában.

Kuleba bejegyzése éles reakciókat váltott ki, mivel a lakosság nagy része a szegénységi küszöb alatt él, és nincs miből étterembe járnia. A hozzászólók szerint a politikai elit elszakadt a hétköznapi realitásoktól. Kuleba bejegyzésében nem tért ki arra, hogy a lakosságnak miből is kellene fizetnie az étterembe járást.

