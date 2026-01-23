Új IISwords Media-videó jelent meg, saját leírása szerint az alábbi tartalommal:

Átélhetjük, hogy a doni harcokban részt vevő magyar katonák min mentek keresztül, ha egy súlyos mínuszokkal és hóval nehezített hétvégét kint töltünk az általunk épített menedékben, korlátozott fejadagokkal, különböző végrehajtandó feladatokkal?

Aligha. Még a közelébe sem érhetünk! De talán még inkább megtanuljuk becsülni a helytállásukat, az áldozatukat.

Ez a videónk a "VIII. Éjszaka a fagyban" extrém túlélőtúráról szól. Túra, bushcraft, közösség, kemény körülmények, maradandó élmények. Megtekinthető, milyen ez az egész rendezvény belülről, és megszólalnak a szervezők is.