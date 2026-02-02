Extra, Sport :: 2026. február 2. 12:51 ::

A liberális hisztériabajnokok még egy kongói focista karján is képesek "felfedezni" Hitlert

Hatalmas botrány lett Spanyolországban az Espanyol téli igazolásának, a Napolitól szerződtetett – legutóbb kölcsönben a Torinónál futballozó – Cyril Ngonge bemutatásából. A hivatalos fotókon ugyanis a meze ujja alól kikandikált egy tetoválás, aminek a főszereplőjét a közösségi médiában többen Adolf Hitlernek nézték. Emiatt pedig neki is estek a kongói felmenőkkel rendelkező szélsőnek. Még úgy is, hogy a gondolatban, hogy a labdarúgónak Hitlert ábrázoló tetoválása legyen, nem sok logika volt.

A kibontakozó botrányra rátett még egy lapáttal az X közösségi oldalon működő Grok mesterséges intelligencia – amely Elon Musk platformjához kötődik. Az AI úgy fogalmazott egy bejegyzésben, hogy a tetoválás Hitlert „idézi”.

A játékos és a barcelonai klub kénytelen volt nyilvánosan megvédeni magát: a tetoválás valójában Martin Luther King Jr. 1963-as, washingtoni beszédének ikonikus pillanatát idézi. A Lincoln-emlékmű lépcsőjén elmondott „I have a dream” beszéd a 20. század egyik legismertebb politikai felszólalása az egyenjogúságért.

A grafika alatt egy újságoldalt idéző motívum is látható, rajta Martin Luther King nevével, ami egyértelművé teszi, kit ábrázol a tetoválás, ám a felháborodott kommentelőket, ahogyan az AI-t, ez sem akadályozta abban, hogy sületlenségükkel „telekiabálják” a közösségi felületeket.

