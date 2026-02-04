Extra, Külföld :: 2026. február 4. 17:48 ::

Meloniról mintáztak egy angyalarcot egy római templomban - a "lebukás" után eltüntették a freskót

Fehér festékkel fedték be Giorgia Meloni arcképét szerda reggelre a római San Lorenzo in Lucina-bazilikában, miután a főváros egyházmegyéje és az olasz kulturális tárca is vizsgálatot indított a miniszterelnökre hasonlító angyalábrázolás miatt.

Did a Roman fresco restoration turn an angel into PM Giorgia Meloni? A viral story from the Basilica of San Lorenzo in Lucina has everyone talking. Here is the #FactCheck on the "Meloni Angel." pic.twitter.com/oAZa5jr7t9 February 4, 2026

A festmény alkotója, Bruno Valentinetti - aki egyben a bazilika sekrestyése is - közölte, hogy ő tüntette el Meloni arcvonásait. Elismerte, hogy az angyalarc tényleg Giorgia Melonit ábrázolta.

Bruno Valentinetti, sacrestano decoratore volontario nella basilica di San Lorenzo in Lucina: "Assomiglia a Meloni? Lo dite voi. Io ho fatto un restauro di quello che c'era 25 anni fa". Il parroco di San Lorenzo in Lucina: "Sono andato a vedere stamattina il restauro, in effetti… pic.twitter.com/LHzuzdi7aK January 31, 2026

A kulturális minisztériumhoz tartozó műemlékvédelmi felügyelőség annyit tett hozzá, hogy a festményt az eredeti rajzok szerint kell majd helyreállítani.

A sajtó egy hete vette észre, hogy a Róma belvárosában, a parlament és a kormánypalota szomszédságában található San Lorenzo in Lucina-bazilika egyik angyalalakjának arca kísértetiesen hasonlít az olasz kormányfőre.

Meloni közösségi oldalán tréfásan úgy kommentálta az esetet, hogy szerinte nem hasonlít egy angyalra. Az alkotó kezdetben tagadta, hogy Meloni arcát kölcsönözte az angyalnak.

Az ügyben a római egyházmegyét vezető Baldo Reina bíboros és a kulturális tárca is vizsgálatot indított.

A Szent Lőrincnek dedikált templomot, amelyet egy Lucina nevű római matróna házára emeltek, 440-ben szentelték fel. A Feszület-kápolnában II. Umberto mellszobrát helyezték el, amely mögött egy-egy kerub, vagyis szárnyas mennyei lény díszíti a kápolna falát. A baloldali a Savoyai-uralkodóház koronáját tartja a kezében, a jobboldali Olaszország térképét.



culto della premier, ma nn so fascisti#Meloni #31gennaio pic.twitter.com/BkpdoZtUj8 Basilica di San Lorenzo in Lucina dopo restauro del non professionista Bruno Valentinetti (restauro villa Berlusconi e candidato di Destra Fiamma Tricolore) spunta angelo col volto di Giorgia Meloni...culto della premier, ma nn so fascisti #Sanlorenzoinlucina January 31, 2026

Az angyalalakokat Bruno Valentinetti festette 2000-ben, majd egy 2023-as beázást követően restaurálta és újrarajzolta a kápolna díszítését.

(MTI nyomán)