Újabb gyogyós "lázadó" kalandjáról olvashatunk a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán:
Első ránézésre látszott, a piros karakteres rendszámtábla a legkevésbé sem originál. ("Originál" = eredeti, de úgy látszik, az államtitkárságnál hadilábon állnak a magyar nyelvvel - a szerk.) A leállítás után a rendőrök további érdekességekkel szembesültek.
A hatvani sofőr egy „Universal Pass”, majd egy „Élő ember igazolvány” feliratú kártyával akarta magát igazolni – elmondása szerint hivatalos személyi igazolványát nem hajlandó használni.
A járőr kérdésére diktált adatai valósak voltak, ezek alapján kiderült:
- nincs érvényes vezetői engedélye,
- az autó forgalmija rég lejárt, azt kivonták a forgalomból,
- az eredeti rendszámot ő maga cserélte le a jelenlegi kamura.
Kihallgatásán nem fogadta el gyanúsítotti megnevezését, bűnügyi nyilvántartásba vételét, nem értett egyet a „megértettem” kifejezéssel, és semmit nem írt alá. Kijelentette, hogy a rendőröket nem fogja beengedni otthonába, mert álláspontja szerint, a nemzetközi jog alapján az erőszaknak minősülne.
Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével gyanúsítják.
Korábban írtuk:
- Vádat emeltek az agyalágyult szkíták ellen, akik körlevelekben tájékoztatták a hatóságokat a "hatalomátvételről"