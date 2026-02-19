Extra, Anyaország :: 2026. február 19. 10:59 ::

Élő ember igazolvány, Föld bolygó

Újabb gyogyós "lázadó" kalandjáról olvashatunk a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán:

Első ránézésre látszott, a piros karakteres rendszámtábla a legkevésbé sem originál. ("Originál" = eredeti, de úgy látszik, az államtitkárságnál hadilábon állnak a magyar nyelvvel - a szerk.) A leállítás után a rendőrök további érdekességekkel szembesültek.

A hatvani sofőr egy „Universal Pass”, majd egy „Élő ember igazolvány” feliratú kártyával akarta magát igazolni – elmondása szerint hivatalos személyi igazolványát nem hajlandó használni.

A járőr kérdésére diktált adatai valósak voltak, ezek alapján kiderült:

nincs érvényes vezetői engedélye,

az autó forgalmija rég lejárt, azt kivonták a forgalomból,

az eredeti rendszámot ő maga cserélte le a jelenlegi kamura.

Kihallgatásán nem fogadta el gyanúsítotti megnevezését, bűnügyi nyilvántartásba vételét, nem értett egyet a „megértettem” kifejezéssel, és semmit nem írt alá. Kijelentette, hogy a rendőröket nem fogja beengedni otthonába, mert álláspontja szerint, a nemzetközi jog alapján az erőszaknak minősülne.

Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével gyanúsítják.

