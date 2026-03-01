Extra :: 2026. március 1. 21:32 ::

Állati mese - Heti progresszió (CCCXXIV. rész)

Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót március – és nem mellesleg, a tavasz – első Heti progressziójában, rögtön az évszak első napján.

hetiprogresszio@kuruc.info -ra küldött leveleket ezúton és ismételten köszönöm, továbbra is biztatok mindenkit az aktív részvételre! Most pedig essünk neki a heti adagnak!

3. Az alábbi képet Siófokon, egészen pontosan a hozzácsatolt Balatonkilitin lőtte olvasónk a helyi Pepcoban.

Ahogy olvasónk írta, Kiliti bizonyos részein valóban akad sötét bőrű lakosság, de nem éppen úgy, ahogy a mellékletben látható, szóval érthetetlen a Pepco választása.



Balatonkiliti kínálat

Szerintünk is, szóval illeszkedik a rovat eddigi gyűjteményébe.

2. És ha már négerek, lássuk a szokásos – fehér nő, fekete férfi – felállást, ezúttal a BioTechUSA jóvoltából. A reklámokban gyakran feltűnő, tökéletesre kigyúrt férfitest ezúttal is egy fehér nőt ejtett rabul, mi sem természetesebb ennél 2026 európai civilizációjában.



2026 álompárja

Köszönjük a gyomorforgató találatot kedves olvasónknak!

1. Elég is Európából, térjünk át gyorsan Indiába, ahol mindig történik valami érdekes

Odaát még nem ritka, hogy a nő családja kényszeríti a delikvenst valami kiszemelt férfihoz, ettől menekült meg rendhagyó módon egy indiai nő.

Az északkeleti Uttar Pradesh állam Auraiya régiójának egyik falujában élő 25 éves nőnek nem jött be, akit a családja szemelt ki számára, ezért szerelmével megszökött, nem is akárhogy, mivel nem szerette volna, hogy családja a nyomába eredjen.



Nehéz helyzetek kreatív megoldásokat igényelnek (forrás: hindustantimes.com)

Február 9-én hajnalban az illető kiosont otthonából, ám előtte egy másfél méteres levedlett kígyóbőrt rakott az ágyára, hogy azt higgyék, kígyóvá változott. Sokakat meg is győzött a „varázslatról”, mondjuk a rendőrséget pont nem.

A családtagok pánikba estek, összegyűlt a falu népe, majd vizsgálódni kezdett a rendőrség, akik kiderítették az igazságot. Keresést indítottak, de a cikk keletkezésének időpontjában még nem akadtak nyomára. Talán tényleg kígyóvá változott.

Ezzel a nem mindennapi történettel zárjuk 2026 tavaszának első Heti progresszióját, egy hét múlva pedig ismét érkezünk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info