Rossz hír, de az idő tovább szalad, így a márciusból is eltelt már egy teljes hét. Jó hír viszont, hogy vasárnap van, tehát a Heti progresszió ideje is eljött.
További jó hír – mármint csak azoknak, akik reklámokban szeretnek utazni – hogy a múlt heti állatmese után ismét tematikus rész érkezik – meglepő módon reklámokkal. Ennek egyik oka, hogy most ehhez volt kedvem, a másik pedig, hogy ebből a fajta alapanyagból kapok a legtöbbet kedves olvasóinktól, és hát mindent a közönségért ugyebár!
Szóval vágjunk is bele a mai részbe, aki pedig üzenetet küldött a hetiprogresszio@kuruc.info-ra, azoknak külön köszönet!
3. Nőnap volt ma. Ezzel kapcsolatos, részletes gondolataimat ez a 2021-es írásom tükrözi (hihetetlen, hogy már ez is 5 éves, jövőre frissítenem kellene), de most nem is ez a lényeg.
Ilyenkor, nőnap alkalmából sokféle cikk megjelenik a nemek közötti kapcsolatról, a nők történetéről, vagy éppen a nagy egyenlősdiről. Ez a 24.hu-n megjelent hír is azon kesereg, hogy még a Z generáció (nagyjából a mai 14-29 évesek) tagjai közül is viszonylag sokan gondolják úgy, hogy a nőnek engedelmeskednie kell a férjének, ráadásul a generáció női tagjainak ötöde is egyetért ezzel. Persze a haladárok fel akarnak „szabadítani”, ha akarod, ha nem, így ilyenkor nyilván nem számít az eltérő (női) vélemény, de, hogy duplázzunk, nem ez volt az eredeti cél, amiért ez a hír bekerült a válogatásba.
Nézzük meg a lap által közölt illusztrációt. Most akkor a fekete férfi játssza a „főgonoszt”, aki uralkodni akar a nőkön, vagy éppen ellenkezőleg, ő az, akivel nyugodtan lehet kezdeni, mert „nyitott és elfogadó”?
2. Amíg válaszol magában (vagy a kommentszekcióban) az olvasó, addig egy másik aktív közreműködőnknek köszönhetően virtuális sétát teszünk a Skócia Livingstone Sainsbury's áruházában, ahová kedves olvasónk betévedt.
Ahogy ő is említi, az itt látható reklámoknál már a látszatra sem adnak, és lényegében minden fekete. Meg is jegyzi, hogy inkább Togóban érezte magát, semmint Skóciában.
1. Végül pedig nyílt napot szervez általános iskolásoknak a Fejér Vármegyei Szent György Oktató Kórház (Magyarország legnagyobb vidéki kórháza), amely a pályaválasztás előtt álló diákokat akarja megismertetni az egészségüggyel kapcsolatos munkával.
Betegmentes környezetben, szimulációk segítségével próbálhatják ki a diákok, miként kell felkészülni egy műtétre, milyen egy térdműtét, vagy egy vérvétel, stb. Mindez érdekesen hangzik – és minden bizonnyal a valóságban is az – csak érdemesebb lett volna mindezt egy megfelelőbb képpel illusztrálni, elvégre magyar viszonylatról beszélünk.
Ezennel el is búcsúzunk a Heti progressziótól egy teljes hétre, amely minden bizonnyal olyan hamar repül majd el, mint a mostani.
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info