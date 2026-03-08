Extra :: 2026. március 8. 21:58 ::

"Színes” világ - Heti progresszió (CCCXXV. rész)

Rossz hír, de az idő tovább szalad, így a márciusból is eltelt már egy teljes hét. Jó hír viszont, hogy vasárnap van, tehát a Heti progresszió ideje is eljött.

További jó hír – mármint csak azoknak, akik reklámokban szeretnek utazni – hogy a múlt heti állatmese után ismét tematikus rész érkezik – meglepő módon reklámokkal. Ennek egyik oka, hogy most ehhez volt kedvem, a másik pedig, hogy ebből a fajta alapanyagból kapok a legtöbbet kedves olvasóinktól, és hát mindent a közönségért ugyebár!

Szóval vágjunk is bele a mai részbe, aki pedig üzenetet küldött a hetiprogresszio@kuruc.info -ra, azoknak külön köszönet!

3. Nőnap volt ma. Ezzel kapcsolatos, részletes gondolataimat ez a 2021-es írásom tükrözi (hihetetlen, hogy már ez is 5 éves, jövőre frissítenem kellene), de most nem is ez a lényeg.

Ilyenkor, nőnap alkalmából sokféle cikk megjelenik a nemek közötti kapcsolatról, a nők történetéről, vagy éppen a nagy egyenlősdiről. Ez a 24.hu-n megjelent hír is azon kesereg, hogy még a Z generáció (nagyjából a mai 14-29 évesek) tagjai közül is viszonylag sokan gondolják úgy, hogy a nőnek engedelmeskednie kell a férjének, ráadásul a generáció női tagjainak ötöde is egyetért ezzel. Persze a haladárok fel akarnak „szabadítani”, ha akarod, ha nem, így ilyenkor nyilván nem számít az eltérő (női) vélemény, de, hogy duplázzunk, nem ez volt az eredeti cél, amiért ez a hír bekerült a válogatásba.



Nőnapi izgalmak

Nézzük meg a lap által közölt illusztrációt. Most akkor a fekete férfi játssza a „főgonoszt”, aki uralkodni akar a nőkön, vagy éppen ellenkezőleg, ő az, akivel nyugodtan lehet kezdeni, mert „nyitott és elfogadó”?

2. Amíg válaszol magában (vagy a kommentszekcióban) az olvasó, addig egy másik aktív közreműködőnknek köszönhetően virtuális sétát teszünk a Skócia Livingstone Sainsbury's áruházában, ahová kedves olvasónk betévedt.

Ahogy ő is említi, az itt látható reklámoknál már a látszatra sem adnak, és lényegében minden fekete. Meg is jegyzi, hogy inkább Togóban érezte magát, semmint Skóciában.



Kedves olvasónk Livingston új arcát mutatta meg

1. Végül pedig nyílt napot szervez általános iskolásoknak a Fejér Vármegyei Szent György Oktató Kórház (Magyarország legnagyobb vidéki kórháza), amely a pályaválasztás előtt álló diákokat akarja megismertetni az egészségüggyel kapcsolatos munkával.

Betegmentes környezetben, szimulációk segítségével próbálhatják ki a diákok, miként kell felkészülni egy műtétre, milyen egy térdműtét, vagy egy vérvétel, stb. Mindez érdekesen hangzik – és minden bizonnyal a valóságban is az – csak érdemesebb lett volna mindezt egy megfelelőbb képpel illusztrálni, elvégre magyar viszonylatról beszélünk.



Modern toborzó

Ezennel el is búcsúzunk a Heti progressziótól egy teljes hétre, amely minden bizonnyal olyan hamar repül majd el, mint a mostani.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info