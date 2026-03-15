Extra :: 2026. március 15. 11:05 ::

Befeketedett Jeanne d’Arc - Heti progresszió (CCCXXVI. rész)

Március 15-én sem feledkezünk meg a Heti progresszió rovatunkról, így most legújabb, olvasóink által küldött válogatással gazdagítjuk a több éve futó sorozatot.

Mindenkinek ezúton is köszönöm a közreműködést, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is töretlenül üzemel.

Vágjunk hát bele!

3. Odapörköl az Auchan a „náci szülőknek”, akik esetleg abban gondolkodtak, hogy „kirekesztő”, fehér embereket felvonultató játékokat vesznek gyermekeiknek, ugyanis a LEGO Friends család részeként Autumn és Leo várja őket a bejáratnál, és ahogy a mellékelt ábra mutatja, Leo kissé „le van barnulva”.



Hiába van Legoból, látszik, aminek látszania kell

Mindezt olvasónk is észrevette, köszönjük az általa küldött fotót.

2. Az alábbi kép is üzletből, jelen esetben a KÖKI Terminál Bevásárlóközpont Tesco áruházából származik, szintén egy kedves olvasó az „elkövető”.

Szokásos fekete férfi, fehér nő felállás – a különbség annyi, hogy ezúttal kisfiúról és kislányról, vagyis gyermekekről van szó. Semmi sem drága tehát a multikultit ajnározó propagandának.



Gyerekekkel is ugyanaz a recept

1. A szénfekete Mandipa Kabana „skót” színésznő fogja játszani Jeanne d’Arc szerepét George Bernard Shaw Szent Johanna című művéből készült színházi előadásban.

A fiatal harcosnő életét feldolgozó epikus történet így méltó helyet kap a multikulturális alkotások nem túl fényes csarnokában.

Stewart Laing rendező egy interjúban pöffeszkedett azzal kapcsolatban, miként álmodta újra a karaktert.

Mint mondta, „Joan (vagyis Jeanne d’Arc – Á.B.) egy igazi jelenség, egy világméretű történelmi alak, aki mítosszá vált, és annyiszor újraértelmezik filmeken, tévében vagy dalokban, hogy szinte lehetetlen meghatározni őt. De a kihívás az, hogy kapcsolatot teremtsünk vele”.

Ennek az idiótának az „újraértelmezés” és a „kapcsolatteremtés” tehát annyit jelent, hogy befeketítette a bőrszínét. Ez aztán a karakter „elmélyítése”. Gratulálok!



Már a francia harcosnő sem a régi... (forrás: heraldscotland.com)



A liberális rendező, Stewart Laing (forrás: heraldscotland.com)

Persze azért a rasszmosáson túl egyéb liberális motivációkat is találunk. Laing megjegyzi, hogy a középkort idősebb férfiak irányították, ezért a darabnak a mai kor számára is üzenete van, mégpedig, hogy a világ nem figyel a fiatalabb generációkra – meg gondolom a négerekre sem. Persze nemi síkra is elterelte a vonatot a rendező, ugyanis kiemeli, hogy Jeanne d’Arc nem csak magabiztos harcos volt, de nő is.

Kapunk tehát egy öntudatos, fekete női karaktert, akit nem hallgat meg a világ. Bombabiztos recept a progresszív gyászhuszárok számára. Bizonyára értékelik majd a Glsgow-i Citizens Színház nézői is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info