Március 15-én sem feledkezünk meg a Heti progresszió rovatunkról, így most legújabb, olvasóink által küldött válogatással gazdagítjuk a több éve futó sorozatot.
Mindenkinek ezúton is köszönöm a közreműködést, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is töretlenül üzemel.
Vágjunk hát bele!
3. Odapörköl az Auchan a „náci szülőknek”, akik esetleg abban gondolkodtak, hogy „kirekesztő”, fehér embereket felvonultató játékokat vesznek gyermekeiknek, ugyanis a LEGO Friends család részeként Autumn és Leo várja őket a bejáratnál, és ahogy a mellékelt ábra mutatja, Leo kissé „le van barnulva”.
Mindezt olvasónk is észrevette, köszönjük az általa küldött fotót.
2. Az alábbi kép is üzletből, jelen esetben a KÖKI Terminál Bevásárlóközpont Tesco áruházából származik, szintén egy kedves olvasó az „elkövető”.
Szokásos fekete férfi, fehér nő felállás – a különbség annyi, hogy ezúttal kisfiúról és kislányról, vagyis gyermekekről van szó. Semmi sem drága tehát a multikultit ajnározó propagandának.
1. A szénfekete Mandipa Kabana „skót” színésznő fogja játszani Jeanne d’Arc szerepét George Bernard Shaw Szent Johanna című művéből készült színházi előadásban.
A fiatal harcosnő életét feldolgozó epikus történet így méltó helyet kap a multikulturális alkotások nem túl fényes csarnokában.
Stewart Laing rendező egy interjúban pöffeszkedett azzal kapcsolatban, miként álmodta újra a karaktert.
Mint mondta, „Joan (vagyis Jeanne d’Arc – Á.B.) egy igazi jelenség, egy világméretű történelmi alak, aki mítosszá vált, és annyiszor újraértelmezik filmeken, tévében vagy dalokban, hogy szinte lehetetlen meghatározni őt. De a kihívás az, hogy kapcsolatot teremtsünk vele”.
Ennek az idiótának az „újraértelmezés” és a „kapcsolatteremtés” tehát annyit jelent, hogy befeketítette a bőrszínét. Ez aztán a karakter „elmélyítése”. Gratulálok!
Persze azért a rasszmosáson túl egyéb liberális motivációkat is találunk. Laing megjegyzi, hogy a középkort idősebb férfiak irányították, ezért a darabnak a mai kor számára is üzenete van, mégpedig, hogy a világ nem figyel a fiatalabb generációkra – meg gondolom a négerekre sem. Persze nemi síkra is elterelte a vonatot a rendező, ugyanis kiemeli, hogy Jeanne d’Arc nem csak magabiztos harcos volt, de nő is.
Kapunk tehát egy öntudatos, fekete női karaktert, akit nem hallgat meg a világ. Bombabiztos recept a progresszív gyászhuszárok számára. Bizonyára értékelik majd a Glsgow-i Citizens Színház nézői is.
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info