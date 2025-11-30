Kultúra :: 2025. november 30. 06:54 ::

Görögország Rómában - hellenisztikus szobrok látogatnak haza

Egy kiállításra visszatér Rómába az a több mint száz hellenisztikus szobor, amely kétezer éve az Örök Várost díszítette, de azóta szétszóródott a világ számos táján.

A Görögország Rómában című kiállításon, amely szombattól április 12-ig látogatható a Capitoliumi Múzeumokban, a Villa Caffarelliben, kivételes és - egyes esetekben - korábban ismeretlen 150 görög műalkotást mutatnak be, közöttük szobrokat, bronztárgyakat, domborműveket és kerámiákat. A szervezők szerint a tárlat célja "a két nagy civilizáció, Görögország és Róma találkozásából született művészeti értékeknek és azoknak a műveknek a bemutatása, amelyek a földközi-tengeri ókor önazonosságáról, hatalmáról és szépségéről" tanúskodnak.

Az ókori klasszikus művészetet görög-rómainak tekintik, de a valóságban nincs igazi különbség (…), kevesen tudják, hogy ez az ősi társadalmi és kulturális rendszer fejlődésének eredménye" - fejtette ki a kiállítás egyik kurátora, Eugenio La Rocca régész az EFE spanyol hírügynökségnek.

A kiállított művek között szerepel a Sebesült férfi torzója, egy, a Krisztus előtti IV. században formázott, a Pendéli hegységben található márványból készült alkotás, amely most először érkezett vissza Rómába Spanyolországból, a sevillai Régészeti Múzeumból.

A látogatók megtekinthetik a Herkulesről az időszámítás előtti II. században készített bronzkolosszust, valamint a Colosseumi Régészeti Parkból származó amforákat és görög kerámiákat, Diocletianus fürdőjéből származó szobrokat és az istenek mellszobrát a Vatikáni Múzeumokból.

Számos más alkotás azután tért vissza Rómába, hogy a történelem során szétszóródtak szerte a világban. Egy másik férfi torzó a budapesti Szépművészeti Múzeumból érkezik, egy Athéné-fej Koppenhágából, egy, a győzelem istennőjét, Nikét ábrázoló szobor Párizsból, egy Pánt ábrázoló alkotás a londoni British Museumból, több márvány állatfigura Bostonból, egy fríz részlet pedig a New York-i Metropolitan Szépművészeti Múzeumból.

(MTI)