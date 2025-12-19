Kultúra, Külföld :: 2025. december 19. 14:58 ::

Véget ért a Louvre-sztrájk

Normál üzemmódban kinyitott pénteken a párizsi Louvre, miután véget ért a világ leglátogatottabb múzeuma dolgozóinak négy nappal ezelőtt kezdődött sztrájkja, amelyet a "romló munkakörülményeik" és az "elégtelen források" elleni tiltakozásul hirdettek meg.

Pénteki közgyűlésükön az alkalmazottak úgy döntöttek, hogy nem folytatják a sztrájkot, de fenntartják a sztrájkfelhívásukat. "Ez a döntés a kulturális minisztériummal tartott öt megbeszélés után született, amelyek előrehaladása továbbra sem kielégítő, elsősorban a munkahelyek és a bérek tekintetében" - jelentette be a CFDT szakszervezet. A szakszervezetek azt tervezik, hogy 2026. január 5-én, az iskolai szünetek végén ismét összeülnek, hogy megvitassák a mozgósítás folytatásának módjait, amennyiben a várt válaszok nem érkeznek meg - tette hozzá a CFDT.

A múzeum hétfőn a munkabeszüntetés miatt teljesen zárva volt, kedden heti szünnap volt, azóta pedig csak részlegesen volt látogatható.

A sztrájkmozgalom a karácsonyi ünnepek közeledtével a Louvre egymást követő problémái után indult meg.

Október 19-én fényes nappal maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. Három héttel ezelőtt pedig egy vízszivárgás miatt az egyiptomi részleg könyvtárában több száz művet ért károsodás.

A szakszervezetek közvetlen tárgyalást kezdeményeztek a kulturális minisztériummal, "a belső szociális légkör példátlan romlása és az illetékes hatóságoktól várt válaszok szükségessége miatt".

A Louvre elnökének, Laurence des Cars-nak néhány hónapig együtt kell dolgoznia Philippe Josttal, a Notre-Dame újjáépítési munkálatait felügyelő magas rangú köztisztviselővel, akit Rachida Dati kulturális miniszter egy héttel ezelőtt megbízott a múzeum "mélyreható átszervezésével".

Az októberi rablás után elrendelt közigazgatási vizsgálat első következtetései azt állapították meg, hogy a múzeum "krónikusan alábecsülte" a behatolás és a lopás kockázatát, "a biztonsági rendszerek pedig elavultak".

(MTI)