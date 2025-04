Különböző csoportok szürkeállomány-méretének páronkénti összehasonlítása. A színezés mutatja, hogy az adott csoport átlagos agyméretei hol nagyobbak a másikénál. Az A ábra bal oldalon a normál női agy nagyobb területeit mutatja a normál férfiagyhoz képest, jobb oldalon fordítva. A B ábra a magát nőnek érző férfi agyát veti össze ugyanígy a normál női aggyal – jelentős különbségek figyelhetők meg. A C ábra pedig a magát nőnek érző férfi agyát veti össze a normál férfiaggyal – láthatóan nincs sok különbség. (Forrás: Ivanka Savic és Stefan Arver – Sex Dimorphism of the Brain in Male-to-Female Transsexuals)