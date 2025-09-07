LMBTQP+, Külföld :: 2025. szeptember 7. 20:56 ::

Deviánsok "zarándokoltak" Vatikánba

Több mint 1400 hívő vett részt az első vatikáni LMBTQ-"zarándoklaton", amit a 2025-ös jubileumi szent év alkalmával tartottak, írja a BBC nyomán a Telex. A húsz országból összegyűlt "zarándokok" kereszteket és szivárványos zászlókat is vittek magukkal, így vonultak be szombaton a Szent Péter-bazilikába.



Fotó: AFP

XIV. Leó pápa nem tartott külön fogadást az LMBTQ-híveknek. A jubileumi szent év alkalmával számos hasonló tömeges zarándoklat érkezik a katolikus egyház központjába, a pápa nem minden csoportnak tart audienciát.



Fotó: AFP

Szent évet huszonöt évente tart a katolikus egyház. Erre az alkalomra ünnepélyesen kinyitják a Szent Péter-bazilika szent kapuját – ezt tavaly karácsonykor még Ferenc pápa tette meg –, ezen át lépnek be a zarándokok csoportjai is a szent év alatt.



Fotó: Yahoo News

Ferenc pápa tett gesztusokat a szexuális kisebbségek felé, de az egyház álláspontját nem változtatta meg a témában. 2023-ban például lehetőséget adott arra, hogy a papok "azonos nemű párokat" is megáldhassanak, azonban nem kötelező egy "pár" kérésére megadni az áldást, csak ha a papok úgy döntenek. A magyar katolikus egyház például kijelentette, hogy kerülni kell az ilyen "párok" megáldását.