„Holnap este nagy dolog fog történni. Megmondom a frankót” – nagyjából így fordítható Donald Trump amerikai elnök legfrissebb bejegyzése, ami feltehetően a háborúval kapcsolatos. Fontos hozzátenni, közben vasárnap az Egyesült Királyság adott otthont az európai vezetők csúcstalálkozójának, amelyen Ukrajna további támogatásáról döntöttek.



Hétfőn az Index amerikai forrásokból úgy értesült, hogy vasárnap éjjel telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A telefonbeszélgetés tartalmáról egyelőre nem szivárogtak ki részletek, de igen valószínű, hogy a két vezető az ukrán–orosz háborúról is beszélt.

Az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között február 28-án az Ovális Irodában, s emiatt pedig a tervezett ritkaföldfém-megállapodást sem írták alá.

Magyar idő szerint hétfő délután Trump sejtelmes üzenetet tett közzé:

Holnap este nagy dolog fog történni. Megmondom a frankót. ("Tomorrow night will be big. I will tell it like it is!")