Elon Musk amerikai milliárdos azt írta X-fiókján, hogy a Starlink rendszer létfontosságú az ukrán hadsereg számára, és ha kikapcsolná azt, az ukrán csapatok által tartott teljes frontvonal összeomlana.

Musk leírta azt is, hogy "szó szerint párbajra hívtam Putyint Ukrajna miatt, és az én Starlink rendszerem képezi az ukrán hadsereg gerincét".

A milliárdost undorítja az a patthelyzetben történő mészárlás, ami ott történik, és hozzátette, hogy Ukrajna elkerülhetetlenül el fogja veszíteni ezt a háborút.

Aki valóban törődik a helyzettel, valóban gondolkodik és valóban érti, az azt akarja, hogy ez a húsdaráló megálljon – osztotta meg gondolatait Musk az X felületén.

Musk arra reagált, hogy egy követője szerint nem kritizálja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki az agresszor ebben a konfliktusban. Musk korábban azt javasolta, hogy szankcionálja az Egyesült Államok a 10 legbefolyásosabb ukrán oligarchát a konflitkus leállítása érdekében.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



