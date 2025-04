Háború :: 2025. április 14. 16:15 ::

Orosz védelmi tárca: parancsnoki tanácskozás volt a halálos rakétacsapás célpontja Szumiban

A Sziverszk műveleti-harcászati csoport parancsnoki állománya tanácskozásának helyszínére mért csapást az orosz hadsereg két Iszkander-M rakétával vasárnap az ukrajnai Szumi városban, külföldi gyártmányú elektronikai hadviselési és légvédelmi eszközök ellenhatása közepette - közölte hétfőn a védelmi minisztérium.

A tárca szerint "a cél eltalálásának következtében" több mint 60 ukrán katona vesztette életét. A közlemény azzal vádolta meg Kijevet, hogy "továbbra is élő pajzsként használja fel az ukrán lakosságot" azáltal, hogy sűrűn lakott város központjában folytat le rendezvényeket, katonák részvételével.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a Szumiban történtekkel kapcsolatban a sajtónak hétfőn ismételten azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg kizárólag katonai jellegű célpontokra mér csapást. Az mondta az újságíróknak, hogy az üggyel kapcsolatban kizárólag az orosz védelmi minisztérium által kiadott tájékoztatásra támaszkodjanak.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírcsatornának azt mondta, hogy az ukrán hadsereg újabb csapatokat von össze Pokrovszk környékén, hogy megkísérelje feltartóztatni az orosz előrenyomulást.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Hola-Prisztanyban két helyi lakos életét vesztette, három pedig megsebesült belövések következtében, Herojszkéből egy civil megsebesüléséről érkezett jelentés. A kurszki Zabuzsevkában két embert öltek meg ukrán csapások.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a március 18-án elfogadott moratórium ellenére az ukrán fél az elmúlt nap folyamán nyolc támadást hajtott végre az energetikai infrastruktúra létesítményei ellen a luhanszki, a zaporizzsjai, a kurszki, a brjanszki és a belgorodi régióban.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy elfogott két orosz állampolgárt, akit Moldovában szerveztek be és képeztek ki terrorcselekmények elkövetésére az ukrán titkosszolgálatok. Egyikük - Okrusko vezetéknevű - felrobbantotta a szamarai Kujbisevi Olajfinomító transzformátorállomását, és két házi készítésű bombát helyezett el az üzemben. A másik, Izmajlova, az FSZB szerint védelmi létesítmények elleni robbantások előkészítésének bűnrészese.

Az FSZB emellett elfogott két moldovai állampolgárt is. Marius Pruneanu, aki a közlemény szerint az ukrán katonai hírszerzés ügynöke, és korábban az ukrán fegyveres erők oldalán harcolt, Lettországon keresztül gépkocsival érkezett Oroszországba, ahová akkumulátorban elrejtett bombákat csempészett be. A Moldovából elindult Pruneanu útvonala Romániát, Magyarországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Litvániát is érintette.

Kercsben Jevhen Kurdoglu ukrán ügynököt vették őrizetbe, aki a város vízszivattyú-állomásának felrobbantását tervezte, és adatokat továbbított Kijevnek az orosz haditechnikai eszközök és légvédelmi állások elhelyezkedéséről, az ukrán rakétacsapások eredményéről, valamint a krími közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeiről, köztük a Krími hídról.

(MTI nyomán)