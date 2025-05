Háború :: 2025. május 14. 12:36 ::

Német ügyészség: feltételezhetően orosz megbízás alapján szabotázsra készülő ukrán állampolgárokat vettek őrizetbe Németországban és Svájcban

Németországban külföldi titkos ügynöki tevékenység gyanújával letartóztattak három ukrán állampolgárt, akiket gyújtogatás és robbanóanyaggal elkövetett támadás tervezésével gyanúsítanak feltételezhetően Oroszországnak dolgozó megbízóik megrendelésére - közölte szerdán a német szövetségi ügyészség.

Az ukrán állampolgárokat pénteken, szombaton és kedden vette őrizetbe a német szövetségi ügyészség, Vladiszlav T.-t Kölnben, Daniil B.-t Konstanzban, Jevhen B.-t pedig a svájci Thurgau kantonban fogták el a svájci hatóságok.

Az ügyészség által kiadott közlemény szerint a gyanúsítottak az orosz állami hatóságok nevében eljáró személynek nyilatkozhattak arról, hogy hajlandók gyújtó- vagy robbanószerkezeteket csomagként feladni Németországból Ukrajnába, amelyek a terveik szerint út közben működésbe léptek volna.

A három ukrán állampolgár a megfelelő szállítási útvonalak felderítése érdekében tesztcsomagokat is feladott. Az ügyészség szerint Vladiszlav T. március végén két tesztcsomagot adott fel Kölnben, amelyek a többi között GPS-nyomkövetőket is tartalmaztak. A megrendelést Jevhen B. adta le, aki Daniil B. révén a csomagok tartalmát is biztosította.

Az eljárást a szövetségi ügyészség folytatja majd le, a nyomozásért pedig a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal felel.

(MTI)