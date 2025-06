Háború :: 2025. június 20. 07:31 ::

Törökország megerősítette az iráni határ védelmét

Törökország fokozta az iráni határ menti biztonsági intézkedéseit az Izrael és Irán közötti feszültség eszkalálódása miatt - közölte a török védelmi minisztérium egyik tisztviselője. Hozzátette: Irán felől eddig nem tapasztaltak illegális migrációs mozgást.

A minisztériumi forrás szerint Ankara továbbra is egy rétegezett, integrált lég- és rakétavédelmi rendszer kiépítésén dolgozik, amely hazai fejlesztésű radar- és fegyverrendszerekre épül, és célja, hogy fenntartsa a török hadsereg magas szintű harckészültségét.

A beszámoló szerint Törökország vadászgépei is felszálltak, miután Izrael támadást indított Irán ellen. A gépek továbbra is a török határ közelében járőröznek, mivel fennáll a veszélye annak, hogy az izraeli légtérsértések török területeket is érinthetnek.

Recep Tayyip Erdogan török elnök állami terrorizmusnak minősítette szerdán Izrael támadását Irán ellen, kiemelve, hogy Teheránnak joga van az önvédelemhez. Hozzátette, hogy Törökország felkészül a lehetséges csapásokra és forgatókönyvekre, és hangsúlyozta: a támadásokra való tekintettel Törökország minden intézménye magas fokú készültségben van.

(MTI)