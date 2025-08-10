Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 08:08 ::

Ismét thai katonák sebesültek meg aknáktól a kambodzsai határnál

Aknától megsebesült három thai katona szombaton a kambodzsai határnál - közölte a thaiföldi hadsereg.

Az incidens néhány nappal azután történt, hogy a délkelet-ázsiai szomszédos országok részletes fegyverszüneti megállapodást kötöttek, amely véget vetett a múlt hónapban köztük történt ötnapos véres konfliktusnak.

Az egyik katona elvesztette a lábát, kettő pedig megsebesült, miután egyikük rálépett egy gyalogsági aknára, miközben a thaiföldi Sziszakét és a kambodzsai Preah Vihear tartományok közötti területen járőröztek - közölte a hadsereg.

A katonákat kórházban ápolják - derült ki a dokumentumból.

Thaiföld szerint az incidens a közelmúltban aknamentesített területén történt. A külügyminisztérium közölte, hogy Bangkok panaszt fog benyújtani Kambodzsa ellen a két ország által aláírt, az aknák használatát tiltó szerződés megsértése és Thaiföld szuverenitásának megsértése miatt.

Kambodzsa elutasította Thaiföld vádját, és azt hangoztatta, hogy nem telepített új aknákat. Az ország "büszke részes állama" az aknák elleni ottawai egyezménynek, és több mint egymillió, az évtizedekig tartó háborúból visszamaradt aknát távolított el - közölte szombat késő este a kambodzsai aknamentesítő és áldozatsegítő hatóság, hozzátéve, hogy Thaiföld vádjai "alááshatják a fegyverszünet szellemét".

Bangkok és Phnompen évtizedek óta vitában áll 817 kilométer hosszú szárazföldi határuk nem kijelölt részeiről, amelyeket először 1907-ben térképeztek fel, amikor Kambodzsa még Franciaország gyarmata volt.

A szombati az elmúlt néhány hétben már a harmadik incidens, hogy thaiföldi katonák aknarobbanástól megsebesültek, miközben a határon járőröztek. A két előző eset a diplomáciai kapcsolatok romlásához vezetett és összecsapásokat váltott ki.

A július 24-28-i tüzérségi és légi összecsapások több mint egy évtizede a leghevesebbek voltak a két ország között, legalább 43 ember életét követelték, és több mint 300 ezer embert kényszerítettek menekülésre a két oldalon.

A törékeny fegyverszünet csütörtök óta tart, miután Thaiföld és Kambodzsa megállapodott abban, hogy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének megfigyelői ellenőrizhetik a vitatott határterületeket, hogy biztosítsák a harcok újrakezdődésének elkerülését.

(MTI)