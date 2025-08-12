Háború :: 2025. augusztus 12. 18:52 ::

Miközben a világ elborzadva nézi a gázai népirtást, a zsidóimádó Milei Izsák-kezdeményezésen ügyködik

Javier Milei argentin elnök is közreműködik az Izrael és latin-amerikai országok közötti kapcsolatokat erősítő, úgynevezett Izsák-kezdeményezés elindításában - közölték hivatalosan kedden Izraelben.

A kezdeményezést az argentin elnök abból az egymillió dolláros összegből támogatja, amely a "zsidó Nobel-díjként" is ismert Genezis-díj mellé járt, és amelyet ő két hónappal ezelőtt vett át Jeruzsálemben. A törekvés célja, hogy Izrael szorosabbra fűzze kapcsolatait Uruguayjal, Panamával és Costa Ricával. Argentina Milei elnöksége kezdete óta jó kapcsolatokat ápol Izraellel, ellentétben például Bolíviával és Kolumbiával, amelyek megszakították diplomáciai kapcsolataikat a zsidó állammal a Gázai övezeti háború miatt.

Az új kezdeményezés egyfajta tisztelgés az Ábrahám Egyezmények előtt, amelyekben Izrael 2020-tól kezdődően, még Donald Trump amerikai elnök első hivatali ideje alatt rendezte kétoldalú viszonyát több arab országgal.

A szervezők, vagyis az Izsák Egyezmények Amerikai Barátai nevű szervezet reményei szerint a kezdeményezést 2026-ban ki tudják terjeszteni Brazíliára, Kolumbiára, Chilére és talán még Salvadorra is.

Milei azzal érdemelte ki a Genezis-díjat, hogy Argentina nagykövetségét áthelyeztette Tel-Avivból Jerzusálembe, hogy erőfeszítéseket tett a Buenos Aires-i Amia zsidó közösségi központ ellen 30 évvel ezelőtt elkövetett pokolgépes merénylet felderítésére, és hogy támogatta Izraelt a Hamász 2023. október 7-i támadását követően.

(MTI nyomán)