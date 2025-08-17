Háború :: 2025. augusztus 17. 19:47 ::

Rubio: lehet, hogy nem leszünk képesek a háború lezárását szolgáló helyzetet teremteni

Az Egyesült Államok továbbra is azon lesz, hogy olyan forgatókönyvet teremtsen, amellyel elősegíti az ukrajnai háború végét, de előfordulhat, hogy ez nem lehetséges - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a CBS amerikai hírtelevízió Face the Nation című műsorában vasárnap.



Fotó: Julia Demaree Nikhinson / AP

"Ha a háború folytatódik, akkor továbbra is ezrével fognak meghalni az emberek. (...) Sajnos lehet, hogy oda fogunk jutni, de nem oda akarunk jutni" - fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.

Volodimir Zelenszkij ukrajnai államfő a tervek szerint hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, aki pénteken Alaszkában egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Zelenszkijt több európai vezető is elkíséri Washingtonba támogatása jeléül.

"Ezen a találkozón olyan kérdéseket vitatnak meg, amelyek áttörést hozhatnak, amelyek előrelépést jelenthetnek" - mondta Rubio, hozzátéve, hogy a megbeszélés témái között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni.

Frissítés: az Egyesült Államok a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet nyújthat Ukrajnának

Rubio hangoztatta azt is, hogy Trump és Putyin alaszkai találkozója elegendő lendületet hozott az ügyben, igazolva egy találkozót Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel.

"Nem azt mondom, hogy a békemegállapodás küszöbén állunk, hanem azt, hogy mozgást, mégpedig elegendő mozgást láttunk, ami igazol egy következő találkozót Zelenszkijjel és az európaiakkal" - fogalmazott.

Egyben elutasította azt a felvetést, hogy az európai vezetők azért kísérik el Zelenszkijt Washingtonba, hogy "védelmezzék". "Nem azért jönnek ide holnap, hogy megvédjék Zelenszkijt a megfélemlítéstől. Azért jönnek ide holnap, mert együttműködünk az európaiakkal. Mi hívtuk meg őket" - mondta.





Rubio a Fox News Sunday Morning Futures című műsorának nyilatkozva arról számolt be, hogy a megbeszélések leszűkültek néhány kulcsfontosságú kérdésre, ezek közé tartoznak a határok, a hosszú távú biztonsági garanciák, valamint az, hogy Kijev a jövőben milyen katonai szövetségeket köthet. "Nagyon sok munka maradt még" - húzta alá az amerikai külügyminiszter.

"Lehet, hogy nem tetszik nekünk, lehet, hogy nem kellemes, lehet, hogy visszatetsző, de ahhoz, hogy a háború véget érjen, vannak dolgok, amelyeket Oroszország akar, de nem kaphat meg, és vannak dolgok, amelyeket Ukrajna akar, de nem fog megkapni" - fogalmazott Rubio.

Az ABC hírtelevíziónak nyilatkozva Rubio megerősítette, hogy amennyiben a háború folytatódik, Oroszország további szankciókra számíthat.

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy az amerikai fél kiharcolta "azt az engedményt, hogy az Egyesült Államok a (NATO) 5. cikkelyéhez hasonló védelmet nyújthat". "Az Egyesült Államok potenciálisan készen áll arra, hogy az 5. cikkely szerinti biztonsági garanciákat megadja, de nem a NATO-tól, hanem közvetlenül az Egyesült Államoktól és más európai országoktól" - mondta. Ez a kérdés is terítékre kerül a hétfői megbeszélésen - tette hozzá. Witkoff szerint ezzel sikerült megkerülni a NATO-csatlakozás kérdését, amit Putyin elutasít.

Az amerikai elnök különmegbízottja a Fox Newsnak elmondta, hogy Oroszország kifejezte azon szándékát, hogy a békemegállapodásban elkötelezi magát, hogy nem fog további ukrán területeket elfoglalni, és nem fogja más európai országok határait átlépni.

Witkoff a CNN-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszország először volt hajlandó engedményeket tenni a tárgyalások során. "Most erre kell építenünk, és olyan megállapodást kell kötnünk az ukránokkal, amely lehetővé teszi számukra az önrendelkezést és szuverén határaik védelmét" - húzta alá.

Vasárnap Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán ismét azt írta, hogy "nagy előrelépést sikerült elérni Oroszország ügyében". Másik bejegyzésében az amerikai elnök a sajtót bírálta. "Elképesztő, hogy a hamis sajtó milyen erőszakosan eltorzítja az igazságot, amikor rólam van szó. Semmit sem tehetek vagy mondhatok, ami arra késztetné őket, hogy őszintén írjanak vagy tudósítsanak rólam. Nagyszerű találkozóm volt Alaszkában Biden ostoba háborújáról, egy háborúról, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie!" - írta az amerikai elnök.

