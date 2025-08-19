Háború :: 2025. augusztus 19. 15:59 ::

Olajfinomítóra mért csoportos csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

A Donyec-medencében harcoló ukrán fegyveres egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mért csoportos csapást nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több rakétatüzérségi, üzemanyag-, lőszer- és hadianyagraktárt, egy nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő műhelyt, egy harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, egy vontatott 155 milliéteres löveget, három irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 117 repülőgéptípusú drónt.

A hadijelentés értelmében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)