Háború :: 2025. augusztus 20. 18:52 ::

Svédország légtérfigyeléssel, Észtország pedig békefenntartó századdal járulna hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz

Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz - jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

A kormányfő szerint Svédország egyebek között légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani, függően az általános igényektől, és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák megtenni.

Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő, úgynevezett tettrekészek koalíciójának tagjaként hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába. A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről, április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre. Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.

(MTI)