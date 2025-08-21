Két civil életét vesztette, további 21 - köztük egy gyermek - megsebesült a donyecki régióban lévő Jenakijeve települést csütörtökön ért ukrán dróntámadás következtében - közölte Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője.
Hozzátette, hogy a csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.
A helyi hatóságok a luhanszki régióban lévő Artyomovszkból (ukrán nevén Bahmutból) és Liszicsanszkból is beszámoltak egy-egy civil halottról.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai tárca honlapján csütörtökön azt írta, hogy a múlt hét folyamán 15 orosz civil - köztük egy gyermek - vesztette életét ukrán dróncsapások következtében. A sebesültek számát 141-ben adta meg, akik közül 14-en voltak kis- és fiatalkorúak.
"Miközben Oroszország és az Egyesült Államok arra törekszik, hogy megtalálja az ukrán válság rendezésének útját, Kijev folytatja a békés orosz lakosok elleni terrort és a polgári célpontok elleni támadásokat" - fogalmazott Zaharova.
(MTI)