Háború :: 2025. augusztus 21. 21:33 ::

Donyecki orosz vezető: civileket ölt meg egy ukrán dróncsapás Jenakijevében

Két civil életét vesztette, további 21 - köztük egy gyermek - megsebesült a donyecki régióban lévő Jenakijeve települést csütörtökön ért ukrán dróntámadás következtében - közölte Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője.

Hozzátette, hogy a csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.

A helyi hatóságok a luhanszki régióban lévő Artyomovszkból (ukrán nevén Bahmutból) és Liszicsanszkból is beszámoltak egy-egy civil halottról.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai tárca honlapján csütörtökön azt írta, hogy a múlt hét folyamán 15 orosz civil - köztük egy gyermek - vesztette életét ukrán dróncsapások következtében. A sebesültek számát 141-ben adta meg, akik közül 14-en voltak kis- és fiatalkorúak.

"Miközben Oroszország és az Egyesült Államok arra törekszik, hogy megtalálja az ukrán válság rendezésének útját, Kijev folytatja a békés orosz lakosok elleni terrort és a polgári célpontok elleni támadásokat" - fogalmazott Zaharova.

(MTI)