Háború :: 2025. augusztus 23. 16:54 ::

Újabb két donyecki település elfoglalását jelentették be az oroszok

Két újabb települést foglalt el az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Donyeckben - jelentette be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A Telegramon közzétett közlemény szerint Szerednye és Kleban-Bik került orosz ellenőrzés alá.

Ezzel az orosz hadsereg még közelebb került az ukrán fél számára logisztikai szempontból jelentős Kosztyantinyivka városhoz.

Az utóbbi hónapokan az orosz erők egyre több területet foglaltak el. Az orosz hadsereg jelenleg Ukrajna területének mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

(MTI)