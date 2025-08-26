Háború, Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 26. 12:40 ::

A tót külügyminiszter felszólította KIjevet, hogy tartózkodjanak a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól

Felszólította a szlovák külügyminiszter a kijevi vezetést, hogy az ukrán fegyveres erők tartózkodjanak a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól. Juraj Blanár ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával folytatott telefonbeszélgetéséről a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség számolt be kedden.

A szlovák külügyminiszter arra reagált, hogy az ukrán hadsereg a múlt héten - rövid időn belül már harmadszor - intézett támadást a Szlovákia és Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ellen orosz területen, és a legutóbbi támadás miatt pénteken leállt a kőolajtranzit a két ország irányába. A történtek miatt Szijjártó Péter magyar és Juraj Blanár szlovák külügyminiszter pénteken levélben fordult az Európai Unió (EU) külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz és Dan Jorgensen energiaügyi biztoshoz, amelyben felszólították az Európai Bizottságot (EB), hogy - ígéretének megfelelően - tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket.

A szlovák hírügynökség keddi jelentésében Juraj Blanárnak a közösségi médiában tett bejegyzését idézve azt írta: a miniszter a téma kapcsán vasárnap telefonon beszélt Szibihával, majd hétfőn Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel is, akiket tájékoztatott az Európai Bizottságnak küldött levélről.

"A miniszterelnök-helyettes és hivatali partnerem is arról biztosítottak, hogy konstruktív hozzáállásban érdekeltek. Ugyancsak köszönetet mondtak a katonai konfliktus kezdetétől Szlovákia által nyújtott segítségért" - idézte a szlovák hírügynökség Juraj Blanár bejegyzését, aki emlékeztetett arra is, hogy előkészítés alatt áll a szlovák és az ukrán kormány sorrendben harmadik együttes ülése.

(MTI)