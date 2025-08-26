Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. augusztus 26. 18:27 ::

"Most véget kell érnie"- üzente az Európai Bizottság Netanjahunak, aki nyilván fülét-farkát behúzza ettől

Az Európai Bizottság elítélte kedden a Gázai övezet déli részén lévő Nasszer kórház elleni izraeli légicsapást, amely előző nap legalább húsz ember életét követelte, köztük öt újságíróét és négy egészségügyi dolgozóét.

A brüsszeli testület szóvivője hangsúlyozta: a civilek és az újságírók védelmét a nemzetközi jog garantálja, ezért a történtek "teljes mértékben elfogadhatatlanok". Anouar El Anouni hozzátette: túl sok áldozatot követelt már a konfliktus, amelynek "most véget kell érnie". Felszólította Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot, és vizsgálja ki a támadást.

Emlékeztetett: az EU idén 170 millió euró humanitárius támogatást nyújtott a palesztinoknak, és légihídon keresztül eddig 4800 tonna segélyt juttatott el Gázába, az Európai Bizottság pedig következetesen sürgeti a humanitárius segélyek akadálytalan beengedését az övezetbe.

"A terepen zajló helyzetről világosan fogalmaztunk: a humanitárius szenvedés Gázában felfoghatatlan mértéket öltött. Az éhínség a szemünk előtt bontakozik ki. Azonnali intézkedésre van szükség az éhezés megállítására és visszafordítására. A humanitárius teret védeni kell, a segélyt soha nem szabad politikai fegyverként használni" - jelentette ki.

A szóvivő hozzátette, hogy Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő rendszeres kapcsolatban áll az izraeli külügyminiszterrel, és az Európai Bizottság minden diplomáciai eszközt igyekszik mozgósítani a humanitárius helyzet javítása érdekében. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy esetleges további szankciókhoz a 27 EU-tagállam egyhangú döntése szükséges.

(MTI)