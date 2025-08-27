Háború :: 2025. augusztus 27. 16:13 ::

Újabb donyecki település elfoglalásáról, és Rosztov-na-Donut központját ért ukrán támadásról jelentettek az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg Perse Travnya (oroszul: Pervoje Maja) települést a donyecki régióban - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A moszkvai katonai tárca szerint a fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1270 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy légvédelmi lokátorállomást, több drónösszeszerelő műhelyt, valamint lőszer- és anyag-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 152 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu központjában 11 ház megsérült.

(MTI)