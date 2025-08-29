Háború :: 2025. augusztus 29. 11:02 ::

Ukrán légierő: 22 orosz drón talált célba az éjjeli támadások során

Az orosz hadsereg közel 70 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak és sokan megsebesültek a támadásban, továbbá polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - közölték katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 68 harci és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 46 drónt semmisített meg, 9 helyszínen 22 drón célba talált.

Augusztus 29-re virradóra két ember meghalt, és további három megsebesült a Dnyipropetrovszk megyét ért orosz dróncsapások következtében - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A támadás következtében tűz ütött ki egy vállalat területén, több családi ház is lángokban állt, egy benzinkút és több gépkocsi megsemmisült.

Éjszaka az orosz hadsereg által ellenőrzött területről tüzérségi támadás érte a dél-ukrajnai Herszont, három ember megsebesült - tette közzé a Telegramon a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálata. Herszon megye területén további hat ember megsebesült a dróntámadásokban, egy többszintes lakóház és 7 családi ház megrongálódott.

A megsemmisült kijevi ötszintes lakóépületben befejeződtek a mentési munkálatok, a tegnapi légitámadásban összesen 23 ember, köztük négy gyermek halt meg, 53-an megsebesültek, 8 ember sorsa ismeretlen - tette közzé az Interfax Ukrajina hírügynökség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-bejegyzése alapján.

Az elnök szerint Oroszországot felelősségre kell vonni ezért a csapásért, mint minden más csapásért Ukrajna, az ukránok és "a világ minden erőfeszítése ellen, hogy véget vessenek ennek a háborúnak". Volodimir Zelenszkij egyben felszólította az Egyesült Államokat, az EU-tagállamokat és a G20 csoportba tartozó országokat, hogy "szigorítsák az agresszor állam elleni szankciókat".

(MTI)