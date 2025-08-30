Háború :: 2025. augusztus 30. 11:49 ::

Már megint majdnem az összes drónt leszedték az ukránok, mégis sokan megsebesültek

Egy ember életét vesztette és több mint negyvenen megsebesültek az Ukrajna ellen péntek éjszaka végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadásokban - közölték ukrán kormányzati illetékesek.

Az orosz támadások következtében robbanások voltak több városban, így Zaporizzsjában, Dnyipróban, Csernyihivben és Cserkasziban. Zaporizzsjában egy ember meghalt és 24-en megsebesültek, köztük három gyerek, amikor találat ért egy ötemeletes lakóházat - mondta el Ivan Fedorov regionális kormányzó.

Az ukrán légierő szombat reggeli jelentése szerint, amelyet a The Kyiv Independent idézett, Oroszország 537 Sahíd típusú támadó drónt, illetve álcadrónt, továbbá nyolc Iszkander-M vagy észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát és 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka. Ebből 510 drónt, hat ballisztikus rakétát és 32 cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.

(MTI)