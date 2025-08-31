Az izraeli hadsereg a hétvégén meggyilkolta Abu Ubaidát, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivőjét - jelentette be vasárnap Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter.
A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy Benjámin Netanjahu a nap folyamán beszámolt a hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közös Gázai övezeti akciójáról, amelynek célpontja a palesztin szervezet szóvivője volt.
A Hamász egyelőre nem erősítette meg szóvivője halálát. Ugyanakkor elhangzott, hogy az ilyen híresztelések Izrael pszichológiai hadviselésének részét képezik, és felszólították a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék ezeket az értesüléseket.
Palesztin egészségügyi források szerint legalább 43 palesztin halt meg szombat óta izraeli támadások következtében, többségük Gázavárosban.
(MTI nyomán)