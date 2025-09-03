Háború :: 2025. szeptember 3. 15:43 ::

Hadiüzemek és energetikai létesítmény támadásától számolt be az orosz védelmi minisztérium

Ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-infrastruktúra létesítményeinek a hadsereget ellátó részére mértek az éjjel az orosz fegyveres erők csoportos csapást légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúra több létesítményét, több lőszer-, valamint anyag- és műszaki raktárt, 15 páncélozott harcjárművet, öt irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 170 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A donyecki régióban lévő Horlivkában egy többemeletes lakóházat ért találat.

(MTI)