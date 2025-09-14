Háború :: 2025. szeptember 14. 10:05 ::

Ukrán dróntámadás: lángol Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója

Vasárnap hajnalban dróntámadás ért egy olajfinomítót a Leningrádi területen Oroszországban. Az üzemben robbanások voltak és tűz ütött ki – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán az Index.

17eme frappe en 40 jours sur une 12e raffinerie, Raffinerie de Kinef, région de Léningrad, deuxième plus grosse raffinerie de pétrole de Russie pic.twitter.com/syQ09EsE0v September 14, 2025

A csapás a KINEF nevű vállalat telephelyét érte, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. Az üzem Kirisi városában fekszik, körülbelül 800 kilométerre az ukrán határtól. A finomítóban évi mintegy 10 millió tonna olajat állítanak elő, amikből üzemanyag is készül. A cég fontos eleme az orosz energia-infrastruktúrának. A helyi hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak az esettel kapcsolatban.