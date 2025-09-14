Vasárnap hajnalban dróntámadás ért egy olajfinomítót a Leningrádi területen Oroszországban. Az üzemben robbanások voltak és tűz ütött ki – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán az Index.
A csapás a KINEF nevű vállalat telephelyét érte, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. Az üzem Kirisi városában fekszik, körülbelül 800 kilométerre az ukrán határtól. A finomítóban évi mintegy 10 millió tonna olajat állítanak elő, amikből üzemanyag is készül. A cég fontos eleme az orosz energia-infrastruktúrának. A helyi hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak az esettel kapcsolatban.