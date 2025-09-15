A NATO de facto háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki hétfőn a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.
Dmitrij Peszkov ezzel Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter közelmúltbeli kijelentésére, miszerint a NATO nincs háborúban Oroszországgal, annak ellenére sem, hogy Lengyelország fölött több orosz, köztük NATO-támaszpontok felé is haladó drónt le kellett lőni.
A NATO háborúban áll Oroszországgal. Ez nyilvánvaló, és nem igényel további megerősítést, hangsúlyozta Peszkov, aki szerint
a NATO azzal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt a kijevi kormánynak, de facto részt vesz ebben a háborúban.
