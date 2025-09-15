Háború :: 2025. szeptember 15. 15:55 ::

Kreml: a NATO háborúban áll Oroszországgal

A NATO de facto háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki hétfőn a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

Dmitrij Peszkov ezzel Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter közelmúltbeli kijelentésére, miszerint a NATO nincs háborúban Oroszországgal, annak ellenére sem, hogy Lengyelország fölött több orosz, köztük NATO-támaszpontok felé is haladó drónt le kellett lőni.

A NATO háborúban áll Oroszországgal. Ez nyilvánvaló, és nem igényel további megerősítést, hangsúlyozta Peszkov, aki szerint

a NATO azzal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt a kijevi kormánynak, de facto részt vesz ebben a háborúban.

(24)