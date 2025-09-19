Háború :: 2025. szeptember 19. 09:35 ::

Egyedüliként vétózta meg Nagy-Izrael az ENSZ BT Gáza-javaslatát

Megvétózta az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) a gázai fegyveres konfliktusra vonatkozó határozati javaslatát, amelyben a testület a többi között azonnali tűzszünetre, a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok elengedésére és a humanitárius segélyek beengedésére szólított volna fel.

Morgan Ortagus amerikai diplomata elfogadhatatlannak nevezte a szóban forgó határozatot, úgy fogalmazva, hogy abban nem ítélik el a Hamászt, és "nem ismerik el Izrael jogát az önvédelemre".

Felszólalásában Ortagus bírálta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által létrehozott független vizsgálóbizottság friss következtetését is, amely szerint Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben, hangsúlyozva, hogy ez "a hazugságokkal teli" jelentés ugyancsak a Hamásznak kedvez. Mint mondta, "a jelentés újabb bizonyítéka az Emberi Jogi Tanács erkölcsi csődjének", amely miatt Washington már korábban kilépett ebből a testületből.

A 15 tagú Biztonsági Tanácsban az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely a határozat ellen szavazott. Tizennégy ország - köztük a BT állandó tagjai: Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország, illetve további 10, nem állandó tag - elfogadta azt.

Dani Danon izraeli ENSZ-nagykövet úgy vélte, a határozatban nem szögezik le egyértelműen, hogy minden terrorakció bűncselekmény (kivéve persze, ha zsidók követik el nap mint nap - a szerk.), és nem szólítanak fel a Hamász 2023 októberében Izraelben elkövetett átfogó terrortámadásának az elítélésére sem. Azt állította továbbá, hogy az éheztetés "soha nem volt, és soha nem is lesz Izrael politikájának a része".

Rijád Manszúr palesztin ENSZ-nagykövet sajnálatát fejezte ki a vétó miatt, amely szerinte így megakadályozza, hogy a BT ellássa az őt megillető feladatát az atrocitásokkal összefüggésben, és védelmet nyújtson a civileknek a népirtással szemben.

A határozatban - amelyről a BT tízezredik ülésén szavaztak - a tagállamok mély aggodalmukat fejezték volna ki a térségben dúló éhínség miatt, és felszólították volna az izraeli kormányt, hogy "azonnal és feltétel nélkül" engedje be az övezetbe a humanitárius segélyeket, illetve garantálja azok biztonságos és akadálytalan szétosztását. A szöveg szerint a Biztonsági Tanács ellenez bármilyen, a Gázai övezet demográfiai összetételének megváltoztatására irányuló elképzelést is.

(MTI nyomán)