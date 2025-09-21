Háború, Külföld :: 2025. szeptember 21. 15:52 ::

Viktor Juscsenko egykori ukrán miniszterelnök meg sem állna Moszkváig

Viktor Juscsenko ukrán politikus – 1999–2001 között Ukrajna miniszterelnöke, 2005-től 2010-ig Ukrajna elnöke – a RIA Novosztyi orosz hírportál szombati beszámolója szerint jelezte: azt szeretné, ha Ukrajna „Európa golyóálló mellényévé” válna, és nem állna meg az 1991-es határoknál, hanem Moszkva felé haladna – írja az Index.



Fotó: Wikipédia

Különböző elképzeléseink vannak arról, hogy mit jelent a győzelem. Valaki azt mondja: »hagyjuk a frontvonalat úgy, ahogy most van, és köszönjük meg Istennek«. Én ezt nem akarom így hagyni. Nem tudom így hagyni. (…) Önök szerint, ha elérjük az 1991-es határokat, az már választ ad a győzelem fogalmára? Valaki azt mondja: "menjünk el Mihajlovszkij határáig", én pedig azt mondom: "és ennyi? Egészen Moszkváig!" – fogalmazott Ukrajna korábbi államfője az orosz hírportál beszámolója szerint.

Viktor Juscsenko azt is kijelentette, hogy Ukrajnának „Európa golyóálló mellényévé” kell válnia, amely jobban védi az európai országokat, mint a saját hadseregeik.