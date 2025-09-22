Háború :: 2025. szeptember 22. 08:41 ::

114 drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le, vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A legtöbb repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet, egyformán 25-öt a rosztovi és a krasznodari régió légterében semmisítettek meg, régiótovábbi 19-et belgorodi, 13-at az asztrahani, tízet pedig a Krím félsziget felett.

Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság vezetője hétfőre virradóra arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy dróntámadás érte az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt félsziget déli részét, amelynek következtében három ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült. A tisztségviselő szerint Szevasztopollal határos Forosz településen a több objektum megrongálódott, köztük egy iskola és egy szanatórium.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán fegyveres erők vasárnap, moszkvai idő szerint 19 óra 30 perc körül a Krím üdülőövezetében, ahol nincsenek katonai objektumok, drónokkal szándékos terroristatámadást követett el polgári célpontok ellen.

Belgorod megyéből három civil halottat és tíz sebesültet jelentettek.

(MTI)