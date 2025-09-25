Háború, Gazdaság :: 2025. szeptember 25. 14:48 ::

Lassult az orosz ipari termelésnövekedés augusztusban

Az orosz ipari termelés éves növekedése 0,5 százalékra lassult augusztusban a júliusi éves 0,7 százalékról a statisztikai hivatal adatai szerint. Az elemzői várakozások átlagában némileg javuló adat, 0,8 százalékos emelkedés szerepelt.

Az ipari termelés 0,8 százalékkal bővült az idei első nyolc hónapban éves összevetésben.

Egyebek között a feldolgozóipar éves növekedése 2,4 százalékra gyorsult a júliusi 1,5 százalékról. A nyolchavi éves szintű növekedés 3,2 százalék volt. Augusztusban a bányászati ágazat termelése 2,5 százalékkal maradt el tavaly augusztushoz képest a júliusi éves stagnálás után. A nyolchavi termeléscsökkenés 2,4 százalék volt.

Augusztusban az oroszországi személygépkocsi-gyártás 27,4 százalékkal, 37 500-ra esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az év eleje óta 420 000 személygépkocsit gyártottak Oroszországban, ami 2,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

(MTI)