Ficóék megint átálltak: mégis részt vesznek a drónfalról szóló tárgyaláson

Szeptember 26-án tartják meg az európai drónfallal kapcsolatos megbeszélést, de Magyarország nélkül. Korábbi hírek szerint se Szlovákia, se Magyarország nem kapott meghívót a tárgyalásra, azonban úgy tűnik, a szomszédos ország részt vesz a megbeszélésen, írja az Index.

Korábban Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője kijelentette, se Magyarország, se Szlovákia nem kapott meghívót az európai drónfallal kapcsolatos tárgyalásra. A korábbi hírekkel ellentétben Regnier szeptember 24-én Brüsszelben bejelentette, hogy Szlovákia és további nyolc uniós tagállam részt vesz az EU keleti határán létrehozandó drónfalról szóló megbeszélésen – értesült az Ukrajinszka Pravda.

– Megerősíthetem, hogy Szlovákia most felkerült azon tagállamok listájára, amelyet korábban ismertettem önökkel, beleértve a hét frontvonalbeli tagállamot, valamint Dániát és Ukrajnát – nyilatkozott Regnier.

A találkozót szeptember 26-án rendezik meg, amelyet Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi ügyekért felelős biztosa hívott össze. Az alábbi uniós határállamok védelmi minisztereit hívták meg a drónfalról szóló megbeszélésére: Észtország, Lettország, Finnország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Bulgária, Dánia, Ukrajna és végül Szlovákia.

Kedden drónészlelések miatt állították le Dánia legnagyobb repülőterén, a koppenhágai repülőtéren a légi forgalmat. Az ország a korábban történtek miatt csatlakozik a megbeszéléshez.