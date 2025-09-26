Háború :: 2025. szeptember 26. 19:34 ::

Kreml: orosz gépek lelövéséről beszélni veszélyes

A Kreml "veszélyesnek" és "felelőtlennek" nevezte pénteken azt az ötletet, amelyről néhány nappal korábban Donald Trump amerikai elnök beszélt, nevezetesen hogy le kell lőni azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik valamely NATO-tagállam légterét.

Az orosz állami televíziónak adott interjúban Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője bírálta "az orosz repülőgépek lelövésének szükségességére vonatkozó kijelentéseket, amelyek a legjobb esetben is óvatlanok, felelőtlenek és súlyos következményekkel járnak".

Donald Trump kedden úgy ítélte meg, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz gépeket, miután orosz harci gépek nem egészen két hét leforgása alatt háromszor hatoltak be NATO-tagországok légterébe.

A NATO kedden figyelmeztette Moszkvát, hogy meg kell állítania az "eszkalációt", és biztosította Oroszországot afelől, hogy a szövetség kész magát minden lehetséges eszközzel megvédeni, de nem említette a repülőgépek lelövését.

A NATO a múlt héten közölte, hogy elfogott három orosz MiG-31-es vadászgépet, miután beléptek Litvánia légterébe.

Dmitrij Peszkov ezt visszautasította. "Semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő" - hangsúlyozta.

(MTI)