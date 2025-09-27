Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak - közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.
A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.
💥 In Chuvashia, a drone attacked the Tingovatovo-2 oil pumping station, - Supernova— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 27, 2025
The strike targeted an oil pumping station near the village of Konar in the Tsivilsky District. The head of the Chuvash Republic stated. pic.twitter.com/i4o4AyrXgM
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban.
A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.
(MTI)