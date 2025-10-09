Háború :: 2025. október 9. 21:58 ::

Izrael washingtoni nagykövete máris hűti a kedélyeket: "a háború addig nem ér véget, amíg a Hamász teljes lefegyverzése meg nem történik"

Donald Trump szerint Katar, Egyiptom és Törökország szerepe létfontosságú volt az Izrael és Hamász közötti megállapodás létrejöttében - az amerikai elnök erről csütörtökön kabinetjének nyilvános ülésén beszélt.

Az elnök köszönetet mondott, és hangsúlyozta, hogy a három ország küldötteinek jelenléte döntő volt abban, hogy létrejött az egyezség Izrael és a Hamász között. A megállapodás Donald Trump szeptember végén bemutatott, 20 pontos átfogó béketervén alapul.

Az elnök közlése szerint a túszokat hétfőn vagy kedden adhatja át a Hamász. A 2023. október 7-én elhurcoltak közül 20-an lehetnek életben, míg 28-an halottak.

Donald Trump egyben megerősítette szándékát, hogy ott legyen a két háborúban álló fél által kötött békemegállapodás hivatalos aláírásán Egyiptomban, az utazást vasárnapra tervezik.

Az elnök azt is elmondta: felkérést kapott izraeli részről, hogy beszédet mondjon az izraeli törvényhozás, a kneszet ülésén.

A közvetítők útján zajló tárgyalásokon Egyiptomban a Trump-adminisztrációt Steve Witkoff különleges elnöki megbízott és Jared Kushner, korábbi elnöki tanácsadó, széles közel-keleti kapcsolatrendszerrel rendelkező üzletember, Donald Trump veje vett részt. A két amerikai diplomata csütörtökön Jichák Hercog izraeli államfővel is találkozott, és a tervek szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel is tárgyalnak Jeruzsálemben.

Az amerikai béketerv szerint a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza a túszok elengedését tartalmazza, valamint Izrael részéről 2000 palesztin fogoly átadását, az izraeli hadsereg visszavonását egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.

Marco Rubio külügyminiszter a Trump-kabinet ülésén úgy fogalmazott, hogy ami szerdán történt az alku létrejöttével, az "az emberiség léptékében mérve is történelem", valamint hozzátette, hogy ennek előzményei voltak azok a "rendkívüli" és "intenzív" telefonhívások, találkozók, amelyeket Donald Trump folytatott a világ vezető politikusaival, és aminek révén sikerült elérni a "célvonalat".

Yechiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete ugyanakkor egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázai háború addig nem ér véget, amíg meg nem történik a Hamász teljes lefegyverzése, ami része a megállapodásnak. A diplomata csütörtökön a Fox News Digitalnak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász "kötelezettsége, hogy minden túszt 72 órán belül átadjon", ugyanakkor elismerte a gyakorlati problémákat a holttestek átadását illetően.

(MTI nyomán)