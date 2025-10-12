Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. október 12. 19:48 ::

Tüntetések tegnap Oslóban az izraeli népirtás ellen - az izraeli labdarúgókat nem éppen felcsúti szeretettel fogadták

Oslóban, tegnap Izrael világbajnoki selejtezőt játszott a házigazda norvégok ellen, s annak rendje és módja szerint ki is kapott 5:0-ra. A mérkőzés előtt a norvég főváros utcáin, az Ullevaal Stadion környékén, majd a játék idején a stadion lelátóin tiltakoztak a Gázai övezetben folyó izraeli népirtás ellen, illetve követelték Izrael eltávolítását a nemzetközi mérkőzésekről. Az izraeli himnusz bejátszása alatt a szurkolók pfujoltak a lelátón – írja az asharq.com hírportál és a Jediot Aharonot honlapja.



Fáklyás, tűzijátékos és palesztin zászlós tüntetés a stadionon kívül (fotó: Javad Parsa)



Tüntetők vonulnak Oslo utcáin. A fekete molinón norvégül ez olvasható: A diákok tiltakoznak a népirtás ellen (fotó: videókép)

Szombaton, tegnap este Norvégia-Izrael labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzést játszottak Oslóban. A norvégok könnyedén, 5:0 arányban, valósággal kiütötték az izraeli válogatottat. Még úgy is, hogy Erling Haaland, a Manchester City norvég játékosa a mérkőzés elején két büntetőt is kihagyott, pontosabban a megismételtetett 11-est sem lőtte be. Igaz, utána mesterhármast ért el, amihez az izraeli játékosok még hozzáadtak két öngólt. Így lett 5:0 a végeredmény a norvég válogatott javára.



A transzparens norvég felirata: Ne támogassuk Izrael népirtását! (fotó: dpa)



Nagyméretű palesztin zászló, mellette a „Hagyjátok élni a gyermekeket!”feliratos molinó (fotó: ynet.co.il)

De szólnunk kell az oslói Ullevaal Stadionban lejátszott mérkőzés előtt, illetve alatt történt eseményekről is. Már csak azért is, mert a „magyar” sajtó nem nagyon számolt be róluk. Hatalmas rendőri készültség előzte meg a mérkőzést: a norvég főváros utcáin, de főként az Ullevaal Stadion környékén mindenütt rendőrautókat, lovas rendőröket és mesterlövészeket lehetett látni. Még a mérkőzés előtt népes tüntető tömeg, sokan a palesztin labdarúgó-válogatott mezét viselve vonult végig



Egy még nagyobb méretű molinó, amelynek felirata ugyancsak a gyermekgyilkosság abbahagyására szólít fel (fotó: ynet.co.il)



Erling Haaland, a norvég válogatott csapatkapitánya mesterhármassal intett be Izraelnek (fotó: Fredrik Varfjel)

Oslo utcáin, és érkezett el a norvég parlament elé tiltakozva a mérkőzés megtartása ellen. A Gázai övezetben elkövetett népirtás miatt a tüntetők Izrael kizárását is követelték a nemzetközi versenyekről.

Egy másik tüntető csoport is Izrael eltávolítását követelte a nemzetközi versenyekről, s át akarták törni a stadion környékén felsorakozott rendőrsorfalat. A rendőrök könnyfakasztógázzal akadályozták meg a tüntetőket. Az asharq.com hírportál idéz egy tüntető norvég szurkolót:

Ezt a mérkőzést nem lett volna szabad megtartani. Ha Oroszországot kizárták a nemzetközi mérkőzéseken való részvételből Ukrajna megtámadása miatt, Izraelt is ki kellene zárni a Gázában folyó népirtás miatt.

Az izraeli himnusz (Hatikvá) bejátszása idején norvég szurkolók pfujoltak, s a fejük fölé kibontottak egy óriási palesztin zászlót, s mellette pedig egy nagyméretű molinót, amelyen ez volt olvasható angolul: Hagyjátok élni a gyermekeket! (Magyarán: ne gyilkoljátok a gyermekeket!)

H. J. – Kuruc.info