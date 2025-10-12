Háború, Külföld :: 2025. október 12. 22:25 ::

Ismét koldul a kijevi zongorista

Ukrajna nagy hatótávolságú rakéták szállítására és Oroszország elleni másodlagos szankciók bevezetésére sürgeti az Egyesült Államokat és Donald Trump elnököt - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy amerikai televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban.

Az ukrán államfő a Fox News hírcsatornának adott interjúban úgy fogalmazott, hogy országának "igazi légvédelemre" és nagy hatótávolságú képességekre van szüksége ahhoz, hogy nyommást tudjon gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Hozzátette, hogy nehezen tudja állni a harcot azzal az Oroszországgal, amely iráni drónokat használ, és észak-koreai segítséget is igénybe vesz.

Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy szombaton telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy beszélgetésükön szó volt a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakétákról. Arra a kérdésre, hogy az amerikai elnök jóváhagyta-e ezek felhasználását Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij annyit válaszolt, hogy "dolgozunk ezen", valamint arra tett ígéretet, hogy ilyen eszközöket Oroszországon belül csakis katonai célpontok ellen vetne be az ukrán haderő.

Az ukrán elnök az interjúban kemény szankciókat sürgetett Oroszország ellen, helytelennek nevezte, hogy az európai magánszektor szereplői továbbra is vásárolnak energiahordozót Oroszországból. Kijelentette, hogy "Európának le kell állítani az energiaforrások bármilyen formájának és fajtájának vásárlását Oroszországtól".

Elismerte, hogy Európa nagy mértékben csökkentette az orosz energiahordozók beszerzését, de megjegyezte, hogy "ez nem elegendő", és megemlítette Szlovákiát, valamint Magyarországot. Közölte, hogy a szlovák féllel tárgyalnak alternatív beszerzési forrásokról. Az energiabeszerzéssel összefüggésben Magyarország kapcsán úgy fogalmazott, hogy "velük nem beszélünk", ugyanakkor hozzátette, arra számít, hogy a magyar félre Donald Trump elnök nyomást gyakorol.

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy telefonbeszélgetésükön az amerikai elnöktől azt kérte, hagyja jóvá az amerikai "másodlagos szankciókról" szóló jogszabálycsomagot Oroszország ellen, ami nagyon fájdalmas lenne az orosz félnek.

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna Donald Trump amerikai elnököt jövőre Nobel-békedíjra jelöli, amennyiben sikerül elérnie tűzszünetet és a háború lezárását. Elvárásai között említette, hogy az amerikai elnök "állítsa meg Vlagyimir Putyint", és ültesse tárgyalóasztalhoz. "Ma egyedül ő tudja ezt megtenni" - fogalmazott az ukrán elnök Donald Trumpról.

Az interjúban azt is hangoztatta, hogy a közel-keleti tűzszüneti megállapodás jelzést és reményt jelent arra nézve, hogy nyomásgyakorlással lezárható egy háború. Úgy vélte, hogy a Közel-Keleten alkalmazott nyomásgyakorlási eszközök fokozott használatával ez elérhető Ukrajnában is.

(MTI)