Háború :: 2025. október 14. 14:58 ::

Kreml: alternatíva híján folytatjuk a "különleges hadműveletet"

Oroszország egyéb alternatíva hiányában folytatja a "különleges hadműveletet" Ukrajnában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

"Oroszország kész a békés rendezésre. Oroszország jelen pillanatban alternatívák hiányában folytatja a különleges hadműveletet" - mondta.

"Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit, és el fogja érni kitűzött céljait" - tette hozzá a Kreml szóvivője.

Peszkov Emmanuel Macron nyilatkozatára reagált, amelyben a francia elnök "harcias makacssággal" vádolta meg Moszkvát, amely számára "megtorlást" helyezett kilátásba, ha nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.

A szóvivő ismételten üdvözölte az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket és kifejezte reményét, hogy Washington ösztönözni fogja Kijevet, hogy lépéseket tegyen a béke felé. Méltatta Steven Witkoff amerikai elnök különmegbízott tárgyalópartneri kvalitásait.

Közölte, hogy egyelőre nem volt újabb kapcsolatfelvétel Törökországgal az ukrajnai rendezés ügyében, de megjegyezte, hogy egy, az orosz és török elnök közötti megbeszélést gyorsan le lehetne egyeztetni.

A Tomahawk manőverező repülőgépek Ukrajnának történő esetleges átadásáról azt mondta, hogy ebben a témában az amerikai és az ukrajnai államfő találkozóját követően lesz időszerű nyilatkozni.

(MTI nyomán)