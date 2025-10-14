Háború :: 2025. október 14. 19:32 ::

A donyecki Balahan elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg elfoglalta Balahan települést a donyecki régióban, és folytatta az előretörést Mirnohrad (orosz nevén: Dimitrov) város keleti negyedeiben - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1550 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt több közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumot, üzem- és kenőanyag-, illetve rakétatüzérségi és lőszerraktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, tíz irányított légibombát, hat HIMARS-rakétát, továbbá 195 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)