Netanjahu örök háborúja: "Izrael ellenségei megint fegyverkeznek", a Hamászt meg kell semmisíteni

Izrael ellenségei arra törekednek, hogy újrafegyverezzék magukat - jelentette ki csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy elesett katonákról való jeruzsálemi megemlékezésen Iránra és annak szövetségeseire utalva.





"Free Palestine is just today's version of Heil Hitler"



He is 100% correct. Benjamin Netanyahu:"Free Palestine is just today's version of Heil Hitler"He is 100% correct. pic.twitter.com/KfIVSQWeiB October 11, 2025

A kormányfő nagy kihívásokról, egyben pedig hatalmas lehetőségekről beszélt a közel-keleti régióban. Mint mondta, "nagy és drámai lehetőségek vannak a béke körének kiterjesztésére", tekintettel az Izrael és arab, illetve muszlim államok közelítését szolgáló erőfeszítésekre.

Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Irán és szövetségesei Izraelt "tűzgyűrűvel" vették körül, és a 2023. október 7-i mészárlást követően megpróbálták "megfojtani" a zsidó államot. Hangsúlyozta: ez nem sikerült nekik. "Elszántak vagyunk, hogy teljessé tegyük a győzelmet, amely életünket évekre meg fogja határozni" - fűzte hozzá.

Izrael "el fogja érni minden hadicélját" - szögezte le. Hozzátette: ebbe beletartozik a Hamász megsemmisítése.

Egyben hangsúlyozta, hogy kötelességük visszahozni a Gázai övezetben meghalt túszok holttestét.

Mint mondta, 2023. október 7-én Izrael "a népirtás fogalmának megrázó szemléltetését kapta". "Nem egy fiktív népirtásról beszélek, amellyel antiszemita vádaskodásokban vádolnak. Az október 7-i mészárlás egy szörnyű gyilkosság volt" - húzta alá. Netanjahu felhívta a figyelmet arra, hogy "a Hamász és az egyéb terrorszervezetek vérengzésének idősek és gyerekek is áldozatul estek". "Ha ezek a gyilkosok tehetnék, mindannyiunkat lemészárolnának. Ez az igazi népirtás" - fűzte hozzá.

(MTI nyomán)